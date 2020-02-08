    08 февраля 2020, 18:39

    Московскую школьницу спасли от самоубийства. Помогло внимание одноклассников

    Дарья Морозова

    Школьнице из Москвы помогли избежать суицида ее одноклассники и классный руководитель, которые вовремя отреагировали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.
    Московскую школьницу спасли от самоубийства. Помогло внимание одноклассников

    По данным ведомства, девочка находилась одна дома и пребывала в подавленном состоянии. О том, что ей плохо, она написала в соцсетях.

    Это увидели ей одноклассники и рассказали своим родителям. Те связались с классной руководительницей. Учительница позвонила маме школьницы и сама поехала к ней домой.

    Она успела вовремя — ничего страшного не произошло. Сейчас девочка в порядке, медицинская помощь ей не требуется.

    В ведомстве сообщили, что в «в школу дополнительно приглашены специалисты Городского психолого-педагогического центра для работы с учениками».

    Ранее гимнастка Александра Солдатова случайно порезалась ножом. Позже СМИ опубликовали информацию, что она пыталась покончить с собой. Девушка опровергла это заявление и посоветовала «никогда не верить прессе».