Московскую школьницу спасли от самоубийства. Помогло внимание одноклассников

По данным ведомства, девочка находилась одна дома и пребывала в подавленном состоянии. О том, что ей плохо, она написала в соцсетях.

Это увидели ей одноклассники и рассказали своим родителям. Те связались с классной руководительницей. Учительница позвонила маме школьницы и сама поехала к ней домой.

Она успела вовремя — ничего страшного не произошло. Сейчас девочка в порядке, медицинская помощь ей не требуется.

В ведомстве сообщили, что в «в школу дополнительно приглашены специалисты Городского психолого-педагогического центра для работы с учениками».

Ранее гимнастка Александра Солдатова случайно порезалась ножом. Позже СМИ опубликовали информацию, что она пыталась покончить с собой. Девушка опровергла это заявление и посоветовала «никогда не верить прессе».