Одежду в арктическом стиле представили на Московской неделе моды

Одежду, вдохновленную Арктикой, представили в ходе Московской неделе моды. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Бренд одежды создала дочь известного путешественника Артура Чилинганова, который покорил северный и южный полюса. Идея дизайна костюмов пришла к девушке после того, как она съездила на экспедицию в Арктику.

«Куртки могут быть теплыми, стильными, удобными. И можно их использовать в совершенно разных локациях, и они будут адаптированы к любой жизненной ситуации плюс, конечно, к арктической экспедиции», — рассказала представитель бренда Ирина Курябина.