Московский зоопарк «отправил» одного из своих любимцев в космос

Видеоролик, на котором панда Жуи играется с самодельной ракетой, наполненной едой, появился в Сети. Московский зоопарк поделился записью в официальном Instagram к 60-летнему юбилею Дня космонавтики.

«Да, все так. Для Жуи была приготовлена тренировочная ракета. В нее был положен провиант. Также запасы еды были оставлены на носу — на всякий случай. Корпус корабля обрамлял съедобный бамбук — мало ли что. В космосе любая палочка на счету», — рассказали в зоологическом парке.

Пользователи социальных сетей были обрадованы находчивостью работников Московского зоопарка. Одни из подписчиц заявила, что это «креативно и мило», добавил «ФедералПресс».