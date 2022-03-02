Московские фирмы увеличили производство продуктов питания

На данный момент момент в Москве работают более 240 компаний по производству продуктов питания. Они обеспечают примерно 60% всей необходимой продукции для жителей города. Такой ифнормацией поделился заместитель мэра Москвы по экономическим вопросам Владимир Ефимов, передало «Утро.ру» со ссылкой на mos.ru.

При этом объемы производства значительно выросли в течение последних лет. Они возросли на 41%. На московских производствах создают 66% колбас, сосисок и сарделек, 23% мясных полуфабрикатов, 45% хлеба и хлебобулочных изделий, 15% макарон. При этом к 2024 году компании планируют увеличить общий объем произвосдвта продуктов до 70%.

«Например, в рамках одного из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими молочными смесями и соками. Первые поставки начались в начале этого года», — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.