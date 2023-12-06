06 декабря 2023, 14:26
Мощный метеорный поток можно будет наблюдать в Нижнем Новгороде 14 декабря
В нижегородском планетарии сообщили о мощном метеоритном потоке Геминиды, который можно будет увидеть в Нижнем Новгороде 14 декабря. Об этом написало ИА «Время Н».
Специалисты рассказали, что поток Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков, иногда превосходящих по количеству «падающих звезд» августовские Персеиды. Его интенсивность составляет до 120 метеоритов в час.
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Пик активности придется на 22:00 14 декабря, добавили в планетарии.
Космос
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