Мощи святого Сергия Радонежского доставят в Новосибирск на два дня

Ковчег с мощами святого Сергия Радонежского прибудет в Новосибирск. Его привезут в город 21 июня. Об этом сообщил «Царьград».

В городе мощи пробудут два дня. Их доставят в Новосибирск примерно в четыре часа дня. Вероющие смогут увидеть их и приложиться в Вознесенском кафедральном соборе по адресу Советская, 91.

«Преподобный Сергий Радонежский — величайший подвижник земли Русской. Один из самых известных православных святых русской Церкви», — заявил глава регионального отделения Всероссийского общества «Царьград» Евгений Цыбизов.