Интересное 18 июля 2023, 01:26 Моряка и его собаку спасли после трех месяцев дрейфа в океане в Австралии 9News: австралиец и его собака прожили три месяца в Тихом океане на дождевой воде и рыбе РИА «Новости»

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Австралиец Тим Шеддок и его собака Белла продрейфовали три месяца в Тихом океане, питаясь только дождевой водой и рыбой. Их лодку случайно заметил экипаж рыболовного судна, сообщил 9News.

Еще в начале апреля мужчина отплыл из Мексики во Французскую Полинезию. Но судно попало в шторм и вся электроника и средства связи были уничтожены. Заметил потрепанный штормами одномачтовый катамаран пилот вертолета, вылетевший с рыболовного траулера на поиски косяков тунца. Лодка находилась в точке океана, далекой от обычных маршрутов судов торгового флота, и от рекомендованных маршрутов для малых судов.

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Все это время моряк и его собака пили дождевую воду и питались сырой рыбой. Мужчину осмотрели медики и пришли к выводу, что у него «на удивление нормальные» показатели жизнедеятельности.

«Это было буквально как найти иголку в стоге сена, с таким маленьким суденышком в огромном Тихом океане», — рассказал телеканалу Эксперт по выживанию в океане Майк Типтон.

Он отметил, что удача в этой истории на выживание — только ее часть. Главное — это находчивость австралийца, который сумел обеспечить добычу свежей воды.

Сам Шеддок сказал, что прошел через тяжелые испытания и теперь ему нужны только отдых и хорошая еда.

Ранее сообщалось, что житель Доминиканы умудрился почти месяц прожить в лодке, которую унесло в открытое море. Мужчина питался кетчупом, чесночным порошком и бульонными кубиками, пока наконец не пришла помощь.