«Монстра» нашли полицейские на британском пляже. Фото

Британские полицейские обнаружили на пряже округа Оттери-Сент-Мэри рыбу конгер, которую выбросило на берег. Внешний вид морского обитателя так удивил правоохранителей, что они прозвали его «монстром».

На снимке, который был опубликован в Twitter-аккаунте местной полиции, видно, что животное достаточно больших размеров. Можно предположить, что его длина составляет чуть больше метра.

Конгер, или морской угорь — это рыба семейства конгеров. Она является крупным и самым холодостойким из всех угреобразных, уточнила газета «Известия». Женские особи в длину могут достигать до трех метров. При этом их вес может превышать 100 килограммов. Примечательно, что самцы меньше самок. Их максимальная длина только 1,3 метра.

Обитает конгер в восточной Атлантике и в Средиземном море, но иногда эту рыбу можно встретить в Северном море.

В августе прошлого года в городе Саутпорт (графство Мерсисайд, Великобритания) мужчина нашел на пляже огромную тушу неопознанного существа. По словам мужчины, у найденного существа был чудной вид — четыре ласты, мех, а длина туши составляла около четырех с половиной метров. Снимком своей необычной находки мужчина поделился в соцсетях. Он рассчитывал, что подписчики помогут ему разобраться, какому животному принадлежали эти останки.