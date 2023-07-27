Интересное 27 июля 2023, 14:36 Moneyman: россияне стали реже отказываться от отпуска

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В 2023 году россияне стали реже отказывать себе в отпуске и ремонте по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это следует из данных сервиса альтернативного кредитования Moneyman. Об этом сообщило РИА «Новости».

Платформа провела опрос, в котором приняли участие три тысячи человек. В прошлом году 32% респондентов отказывались от ремонта в квартире или на даче. При этом в текущем году — только 24%.

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В текущем году от отпуска отказались 37% человек, тогда как в прошлом — 53%, написало ИА НСН.