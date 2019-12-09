Член «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексей Шукуров назвал реальную стоимость монеты, которую на сайте бесплатных объявлений его земляк пытается продать за астрономическую сумму. Оказалось, что монетка не такая уж и редкая.

Шукуров заявил, что двухрублевая монета «ничего из себя не представляет». Продавец убежден: поворот аверса относительно реверса на 90 градусов — чрезвычайно редкий изъян. Эксперт утверждает: это совсем не так.

«Сдвиг на миллиард». Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету по баснословной цене Подробнее

«Обычно оценивают так: все, что до 90 градусов, оценивается как «рубль — градус». То есть цена ей сто рублей, на любителя, может, 200 дадут. <…> Иногда разворот ценен, когда он 180 градусов», — пояснил Алексей Шукуров «Пятому каналу».

Нумизмат рассказал, что крайне дорого могут быть стоить российские монеты, когда страной правили цари. Деньги, изготовленные в XXI веке, дорого стоить не могут вне зависимости от брака, допущенного монетным двором. Петербуржец максимум может рассчитывать на 1 тысячу рублей «в рыночный день». И то, если повезет. Коллекционер заключил, что владелец двухрублевой монетки «решил хайпануть любым доступным для него способом».

Телеканал «360» связался с продавцом уникальной монеты. По телефону общаться он отказался, но согласился на переписку через сайт бесплатных объявлений. На прямой вопрос, как он предпочитает оформлять сделку и передавать «товар» покупателю», мужчина дал весьма странный ответ.

«Вы хотели спросить, как вы будете передавать мне два миллиарда рублей? Через банковскую ячейку разумеется. Шутка, один миллиард», — написал он.

После вопроса «Как получить монету?» продавец перестал отвечать на сообщения.

Источник фото: телеканал «360»

Вообще петербуржец весьма активен на сайте бесплатных объявлений. Первое объявление (о продаже спортивных смарт-часов) он разместил 9 ноября 2019 года. За этот месяц у мужчины в профиле оказалось 74 активных объявления. На продажу выставлено многое: поношенные куртки, футболки, сандалии, старые телефоны. Самый дорогой «лот» длиннофокусный объектив Nikоn за 50 тысяч рублей, самые дешевые — чехлы для Samsung Galaxy A3 (по 80 рублей за штуку) и биметаллическая монета номиналом 10 рублей с гербом Республики Ингушетия (100 рублей).