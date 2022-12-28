Интересное 28 декабря 2022, 17:12 Молодых манулов передали в барнаульский зоопарк Unsplash

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Разнополые молодые манулы поселились в зоопарке «Лесной сказке» в Барнауле. Животных передал новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, сообщил сайт Life.

По словам директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева, в канун Нового года исполнилась его мечта о появлении в учреждении манулов. Причем в зоопарке поселилось не одно животное, а сразу два — пара является «молодоженами».

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Отмечается, что для комфортного пребывания и жизни манулов, в Барнауле создали все необходимые условия. Для этого для животных оборудовали новые домики. Таким образом, зоопарк Барнаула примет участие в очень важном и нужном деле — сохранении этого вида кошачьих, считает Писарев.

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Пара животных стала первыми представителями этого вида в алтайском зоопарке.