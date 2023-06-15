Интересное 15 июня 2023, 02:24 Молодые блогеры из регионов получили поддержку для создания своих шоу на Rutube Видеохостинг Rutube поддержит трех региональных блогеров в создании своего шоу Фото предоставлено организаторами марафона «Мое шоу на Rutube»

Читать 360tv в

Продюсерский центр Insight People и видеохостинг Rutube провел марафон «Мое шоу на Rutube». Эксперты центра организовали лекции и вебинары, а также дали возможность участникам проработать свои идеи на практике и получить обратную связь от опытных наставников.

«Мы всегда говорим, что наша главная цель — стать социальным лифтом для молодых авторов. Сегодня мы увидели множество действительно оригинальных и интересных проектов в совершенно разных жанрах от участников со всей России», — отметил генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров.

Реклама

В течение полутора месяцев каждый из участников создавал проект своего шоу, а затем представил его на суд профессионалов. В итоге члены жюри, куда вошли медиаменеджеры и эксперты индустрии, выбрали три лучших проекта. Среди победителей оказались Вера Трефилова из Ижевска с проектом «А как у них», Кристина Сурчилова из Нижнего Новогорода и ее «Псы-путешественники», а также Кирилл Меньшиков из Владимира с будущим шоу «Я смогу».

Все победители получат полную финансовую и редакторскую поддержку национального видеохостинга в создании и запуске пилотного эпизода своего шоу на Rutube.