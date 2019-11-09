Молодой американец похудел на 273 килограмма
Американец в свои 25 лет страдал тяжелой формой ожирения. Но потом он сбросил аж 273 килограмма, сообщил таблоид Daily Mirror.
Двадцатипятилетний Мэттью Хаузер из Бристоля, штат Вирджиния, страдал тяжелой формой ожирения. Его вес доходил до 363 килограммов.
В один день молодой человек почувствовал себя плохо, понадобилась экстренная госпитализация. Тогда врачи предупредили: жить ему осталось примерно полгода. И после этих слов американец взялся за здоровье.
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За три года Хаузер похудел на 273 килограмма. Привести свое тело в форму он смог благодаря двум важным факторам: строгому контролю за своим рационом и ежедневным двухчасовым тренировкам.
Хаузер победил не только ожирение, но и справился с психологическими проблемами. Депрессия исчезла с помощью спорта и дисциплины.