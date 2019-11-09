Молодой американец похудел на 273 килограмма

Двадцатипятилетний Мэттью Хаузер из Бристоля, штат Вирджиния, страдал тяжелой формой ожирения. Его вес доходил до 363 килограммов.

В один день молодой человек почувствовал себя плохо, понадобилась экстренная госпитализация. Тогда врачи предупредили: жить ему осталось примерно полгода. И после этих слов американец взялся за здоровье.

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За три года Хаузер похудел на 273 килограмма. Привести свое тело в форму он смог благодаря двум важным факторам: строгому контролю за своим рационом и ежедневным двухчасовым тренировкам.

Хаузер победил не только ожирение, но и справился с психологическими проблемами. Депрессия исчезла с помощью спорта и дисциплины.