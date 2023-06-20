20 июня 2023, 17:21
Молодежная экспедиция на Полярный Урал для экоактивистов пройдет с 3 по 7 июля
В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа с 3 по 7 июля пройдет молодежная экспедиция на Полярный Урал. Ее участниками станут 15 активистов, сообщил сайт «Ямал медиа».
Для отбора участников проведут розыгрыш. Попытать удачу в нем могут экоактивисты, волонтеры и молодые предприниматели, которые проживают в Пуровском районе.
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Отмечается, что в программу экспедиции войдут восхождение на гору Рай-Из, посещение Ледника Романтиков и сплав на рафтах по реке Собь.
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