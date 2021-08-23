Молодая пара раскрыла секреты самого элитного секс-клуба мира

Самый элитный секс-клуб в мире SNCTM полон тайн. Он принимает только очень богатых, известных и привлекательных людей. Желающие вступить в ряды участников клуба проходят жесткий процесс проверки, а после должны заплатить до 80 тысяч долларов в год только за членство. Daily Star опубликовал рассказ молодой пары о том, что происходит за закрытыми дверями SNCTM.

Самый элитный секс-клуб расположился в Калифорнии. Собеседники издания рассказали, что, чтобы попасть в SNCTM, им пришлось пройти несколько этапов проверок. Среди них были онлайн-заявка и личное собеседование с владельцем клуба.

Молодые люди рассказали, что давно хотели попасть в SNCTM. Раньше они уже посещали подобные места в Нью-Йорке, но им была важна анонимность, поскольку у обоих карьера связана с публичностью.

Многочисленные проверки их не расстроили, а наоборот, только порадовали. Ведь это значило, что в клубе не будет случайных людей.

На первом мероприятии молодую пару встретил лично владелец клуба. Дверь авто открыл личный охранник. Женщин на мероприятие пускают только в красивом нижнем белье, мужчины проходят в классическом костюме.

Швейцар приветствует гостей, узнает их имена, и предлагает подняться на частном лифте. Далее сотрудник службы безопасности проверяет их телефоны и отправляет к личному столику, там их обслуживает собственная официантка.

Осваиваясь, гости начинают общаться с другими посетителями. Лица всех участников вечеринок скрыты под масками, но некоторые со временем все же знакомятся и даже общаются вне клуба.

Весь вечер молодые люди чувствовали себя в центре внимания, они смогли «воплотить такие фантазии, о которых раньше даже не подозревали». В клубе много комнат и эротических развлечений, внимательный персонал, и все продумано. Собеседники издания признались, что возвращались в клуб много раз.