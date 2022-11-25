Интересное 25 ноября 2022, 16:13 Молодая девушка из Китая предпочла серым будням в офисе работу на кладбище

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Выпускница одного из университетов в Китае наслаждается красивыми пейзажами во время рабочего дня на кладбище. Ее это вдохновляет больше, чем офисная работа. Ее историю рассказали Nation News.

В обязанности девушки входит поддержание контактов с родственники умерших, уборка надгробий и продажа могил. За такую работу платят около 38 тысяч рублей (четыре тысячи юаней).

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По словам девушки, увольняться с такой работы она не собирается.

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