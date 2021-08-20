Молодая блогерша поседела из-за сбоя в генах и пожаловалась на травлю

Немецкая блогерша поседела в 22 года и стала объектом издевательств в соцсетях. Девушка страдает от генетической аномалии. Блогерша снимает видео в TikTok, чтобы предотвратить буллинг в интернете.

Пользовательница соцсети Надин Брити регулярно делится с подписчиками роликами, на кадрах которых показывает седые передние пряди волос и жалуется на оскорбления со стороны незнакомцев. В одном из своих постов молодая блогерша призналась, что всю жизнь ее обижают и называют старухой.

Девушка объяснила, что страдает от пибальдизма. Это генетическая аномалия, она характеризуется нарушением выработки меланина, который отвечает за окрашивание кожных и волосяных покровов. У людей с таким недугом появляются бесцветные волосы.

На Брити уже подписаны больше пяти миллионов человек, при этом ее ролики в общей сложности набрали 93 миллиона лайков. По словам девушки, она делится с зрителями информацией о пибальдизме, чтобы предотвратить буллинг в Сети.

Подписчики Брити в комментариях восхищаются ее внешностью и смелостью. «Ты выглядишь замечательно, Надин», «Ты вдохновляешь меня полюбить себя такой, какая я есть!», «Красотка, все сейчас делают такое окрашивание», пишут подписчики девушки.

Пользователи не перестают обсуждать секрет успеха в TikTok американки Беллы Порч. При этом есть блогеры, которым удалось по числу подписчиков обойти ее в разы. Танцы Чарли Д’Амелио позволили ей поработать с Дженнифер Лопес и прослыть королевой в The New York Times. А вот Эддисон Рэй журнал Forbes называл самой высокооплачиваемой личностью TikTok.