Молодь лососевых выпустили в реки Приморского края

В Приморье в конце апреля выпустили первую молодь кеты.

В Росрыболовстве сказали, что сотрудники Барабашевского лососевого рыбоводного завода Рязановского экспериментально-производственного рыбоводного завода Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» выпустили свыше 14,5 миллиона кеты в Барабашевку, Пойму и Рязановку. Об этом информирует zr.media.

Это необходимо для того, чтобы компенсировать наносимый ущерб водным биологическим ресурсам.

Уже более 25 лет существуют Барабашевский и Рязановский заводы, которые находятся в Хасанском районе. В основном тут разводят осеннюю кету.

Мощность Барабашевского завода достигает 25 миллионов штук кеты ежегодно, а Рязановского — свыше 20 миллионов штук.

В свою очередь, как сообщает Приморский ТУ Росрыболовства, сейчас в регионе работают шесть лососевых рыборазводных заводов. Их общая мощность достигает 85,53 миллионов молоди ежегодно.

При этом рыбохозяйственные организации Приморья готовятся к «красной» путине в этом году. Так, в Дальневосточных морях рекомендовано освоить 322 тысяч тонн тихоокеанских лососей, из которых 199 тысяч тонн горбуши, 90 тысяч тонн кеты, 33 тысячи тонн нерки и восемь тонн кижуча.

«Красная» путина начнется первого июня на Камчатке и Чукотке, пятого июня в Приморье, а в середине июня она стартует на Сахалине и в Магаданской области. В связи с этим будет организовано два рейса Северным морским путем.