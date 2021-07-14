Молния разрушила знаменитые граффити с Джорджем Флойдом

Граффити с погибшим при задержании Джорджем Флойдом, которые нарисовали в американском городе Толедо, штат Огайо, разрушила молния. Изображение было нарисовано примерно год назад. Об этом рассказало издание Toledo Blade.

Прибывшая на место полиция оградила это место лентами. Представители мэрии города заявили, что они «убиты горем». При этом городской арт-объект уже начали восстанавливать, написала «Политика сегодня» и добавила, что само здание, на котором были нарисованы граффити, осталось целым.