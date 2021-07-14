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    14 июля 2021, 15:36

    Молния разрушила знаменитые граффити с Джорджем Флойдом

    Оксана Лавнюженко

    Граффити с погибшим при задержании Джорджем Флойдом, которые нарисовали в американском городе Толедо, штат Огайо, разрушила молния. Изображение было нарисовано примерно год назад. Об этом рассказало издание Toledo Blade.

    Молния разрушила знаменитые граффити с Джорджем Флойдом

    Прибывшая на место полиция оградила это место лентами. Представители мэрии города заявили, что они «убиты горем». При этом городской арт-объект уже начали восстанавливать, написала «Политика сегодня» и добавила, что само здание, на котором были нарисованы граффити, осталось целым.