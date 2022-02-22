«Мой новый герой». Репортер за день провел эфиры из Киева на 6 языках

В Сети завирусился ролик с нарезкой репортажей полиглота Филипа Кроутера из Киева. За день журналист провел эфиры на шести языках. Он освещал ситуацию вокруг Украины для жителей разных стран.

Твит, который опубликовал сам Кроутер 21 февраля, за сутки набрал более 71 тысяч лайков. Пользователи отметили, что способности журналиста «очень впечатляют», а один из комментаторов шутливо написал: «Встречайте моего нового героя. Завидую (на английском, французском и немецком языках)».