Могилу древнего хирурга нашли в гробнице на севере Перу. По данным ученых, захоронение было сделано в период Среднего Сикана с 900 по 1050 год нашей эры. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на интернет-издание Planet Today.

Захоронение обнаружили еще в 2010–2011 году. Некрополь находился под угрозой наводнения. Чтобы спасти артефакты, специалисты законсервировали их и доставили в музей для дальнейшего изучения. Исследования стартовали в 2021 году на средства National Geographic Donation Fund.

В захоронении ученые нашли хирургические инструменты, маску из золота, нагрудную пластину из бронзы, медные чаши с позолотой и другие предметы. При этом рядом находились лобные кости. По данным останкам специалисты предположили, что захороненный человек извлек кости в ходе хирургической операции.