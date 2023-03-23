23 марта 2023, 15:09
Модный эксперт Федотова рассказала, как правильно подбирать одежду по цветам
Модный эксперт Федотова: не стоит использовать больше трех цветов в одном образе
Модный эксперт Полина Федотова в разговоре с изданием «Известия» рассказала, что при подборе образа не стоит использовать больше трех цветов. Исключение может быть только среди цветов-ахроматов.
«Не стоит использовать больше трех цветов в одном образе, особенно ярких и контрастных. Исключение составляют цвета-ахроматы (черный, белый, серый) — они могут разбавить яркие цвета в комплекте», — процитировал «ФедералПресс» модного эксперта.
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Если люди боятся добавлять в свои образы яркую одежду, можно начать с обуви или, например, с аксессуаров. Отличным дополнением станет сумка яркого цвета.
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Также Федотова указала на важность гармоничного сочетания цветов в одежде с цветом кожи. Если вещи делают вас более бледным, то не стоит их надевать, передает РИА ФАН.
Модный эксперт посоветовала не бояться экспериментов и новых образов. Только методом проб и ошибок можно создать гармоничный гардероб, резюмировала она.
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