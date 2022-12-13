Интересное 13 декабря 2022, 15:18 Модернизацию с монтажом вооружения начнут на крейсере «Адмирал Нахимов»

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На атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М начались ремонтные работы, вскоре его ждет глубокая модернизация. Об этом сообщили «Вести Севмаша».

По данным РИА ФАН, кораблестроители несколько раз сдвигали сроки модернизации крейсера. Отмечается, что обновленный и отремонтированный «Нахимов» может выйти в море уже в 2023 году.

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Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» проходит в Северодвинске на Севмаше.

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