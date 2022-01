Модели без шеи на модном показе в Париже превратились в мемы

Граф Дракула послужил источником вдохновения модного показа Viktor&Rolf в рамках Недели моды в Париже, которая прошла с 24 по 27 января. На подиуме манекенщицы предстали перед зрителями в нарядах с высокими воротниками, буквально «поглотившими» их шеи, написало издание The Sun.

Необычный образ моделей поразил пользователей Сети и сразу же разлетелся на мемы. В социальной сети Twitter люди отметили, что модная одежда напомнила им образ Грю из мультфильма «Гадкий Я». В нем у главного героя также отсутствует шея, сообщило «Утро.ру».

«Viktor&Rolf сказали богатеям, что они должны начать одеваться как мультяшные злодеи», «Новая коллекция Viktor&Rolf — это то, что сейчас носила бы Мортиша Адамс», — написали комментаторы.

Модны дом Viktor&Rolf не раз поражал своими экстравагантными и необычными нарядами. Например, в 2019 году на суд общественности была представлена коллекция платьев с надписями NO, Leave Me Alone и I’m Not Shy I Just Don’t Like You. Многие не поняли такого искусства, однако Марк Джейкобс и другие знаменитости назвали такую одежду гениальной.