Австралийская модель родила, не подозревая о беременности

23-летней модели стало плохо в ванной комнате перед выходом на работу. Никак не ожидавшая этого Лангмейд родила девочку, по ее словам, за считанные секунды.

На крики девушки прибежал ее молодой человек и сразу же вызвал врачей.

«Я собиралась на работу, надевала свои вещи. Ничто не говорило, что я беременна. Это было очень странно!», — процитировал Лангмейд портал «Дни.ру».

Отмечается, что у девушки не рос живот и не было никаких признаков беременности, а также она не прекращала прием противозачаточных таблеток.

Медики оказали помощь новорожденной, у которой были проблемы с дыханием. Сообщается, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.