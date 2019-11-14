Австралийская модель родила, не подозревая о беременности
Эрин Лангмейд, манекенщица из Австралии, узнала о своей беременности буквально в момент родов. Об этом сообщило РИА «Новости».
23-летней модели стало плохо в ванной комнате перед выходом на работу. Никак не ожидавшая этого Лангмейд родила девочку, по ее словам, за считанные секунды.
На крики девушки прибежал ее молодой человек и сразу же вызвал врачей.
«Я собиралась на работу, надевала свои вещи. Ничто не говорило, что я беременна. Это было очень странно!», — процитировал Лангмейд портал «Дни.ру».
Отмечается, что у девушки не рос живот и не было никаких признаков беременности, а также она не прекращала прием противозачаточных таблеток.
Медики оказали помощь новорожденной, у которой были проблемы с дыханием. Сообщается, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.