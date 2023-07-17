Интересное 17 июля 2023, 22:37 Модель Козлова открыла правду о конкурсах красоты Модель Козлова заявила, что соперницы на конкурсе красоты готовы пойти на подлость

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Конкурсы красоты нельзя назвать мирными мероприятиями. Во время участия в них можно столкнуться с травлей, кражами и даже с черной магией. Такой информацией поделилась «Мисс международная краса» на Miss International Beauty (2021) и «Мисс Европа» на World Next Top Model (2021), актриса и модель Ирина Козлова, сообщил портал «Страсти».

«Были случаи, когда девушки находили в своих тумбочках кукол вуду. Порой крадут косметику и бижутерию. Так случилось и со мной на международном конкурсе», — призналась она.

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Однажды девушка заработала сильный ожог от плойки. Ей пришлось замазывать рану тональным кремом и улыбаться во время дефиле, несмотря на боль.