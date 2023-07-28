Интересное 28 июля 2023, 16:22 Многофункциональный центр для мигрантов открылся в Новом Уренгое

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Многофункциональный миграционный центр для иностранных граждан появился в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на данные администрации города.

В центре начнут оказывать поддержку всем иностранцам, которые проживают в Новом Уренгое. Им будут помогать с переводом документов на русский язык, заверением переводов у нотариусов. Кроме того, там будут решать вопросы о проживании иностранцев и получении временного вида на жительство, сообщил «Север-Пресс».