Интересное 10 марта 2023, 19:15 Многофункциональный спортивный комплекс построят в Ленинградской области

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Многофункциональный спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами возведут в Мурино. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщил «Ъ-СПб».

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Комплекс будет располагаться на пересечении Ручьевского проспекта и улицы Шувалова. На строительство местные власти планируют выделить порядка 2,5 миллиарда рублей. Изначально на строительство закладывались 1,6 миллиарда рублей, однако в связи с инфляцией и ростом цен на стройматериалы бюджет проекта пришлось увеличить, написало «Агентство Бизнес Новостей».