Многоэтажные дома построят рядом с «витаминной аптекой» на Васильевском острове

У особняка Бремме на 12-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге планируют построить многоквартирный дом. На данный момент началась вырубка деревьев. Об этом сообщил Piter.tv.

Строительные работы привели к тому, что у особняка Бремме покосился забор. Здание является культурным наследием — примером деревянного зодчества Петербурга начала XIX века. На протяжении 80 лет в нем располагалась «витаминная аптека».

В свою очередь компания ООО «Специализированный застройщик «Бреммер-Хаус», которая ведет строительные работы, заверила жителей города, что историческое здание будет не только сохранено, но и отреставрировано.