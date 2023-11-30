Интересное 30 ноября 2023, 15:54 «МК в Питере»: самыми популярными мужскими именами среди новорожденных Петербурга оказались Михаил и Александр

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В Петербурге в 2023 году чаще всего новорожденных мальчиков называли Александрами и Михаилами, а девочек — Софиями и Аннами. Об этом написал сайт «МК в Питере», ссылаясь на пресс-службу ЗАГСа города.

В список популярных мужских имен также попали Артемы, Максимы и Марки. Для девочек активно используются имена Мария, Алиса, Ева.

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В ноябре многих детей называли Романами и Викториями, говорится в сообщении ЗАГСа.