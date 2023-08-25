Интересное 25 августа 2023, 19:03 «Мир 24»: ученые назвали удушье причиной смерти жителей города Помпеи

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Главной причиной смерти жителей города Помпеи, который был уничтожен в результате извержения вулкана Везувия, стало удушье. Об этом сообщил сайт телеканала «Мир 24».

Ученые изучили гипсовые слепки в форме человеческих тел, позы которых указывают на внезапную трагическую смерть от природной стихии.

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В результате исследования специалисты выяснили, что концентрация газо-пепловой смеси в районе извержения была высока, она не позволила бы пострадавшим жителям прожить более нескольких минут.