20 марта 2020, 18:28
Мину времен ВОВ нашли в Петродворце. Саперы обезвредили ее
Мину времен Великой Отечественной войны нашли в Петродворце во время уборки улиц. Участок сразу оцепили, а позже обезвредили боеприпас. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По данным РИА ФАН, мина представляла серьезную опасность. Внутри нее осталось достаточно взрывчатого вещества, при этом на корпусе были заметны следы коррозии.
Взрывотехники вывезли найденный предмет на полигон в Ленинградской области и уничтожили.