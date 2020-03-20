Мину времен ВОВ нашли в Петродворце. Саперы обезвредили ее

По данным РИА ФАН, мина представляла серьезную опасность. Внутри нее осталось достаточно взрывчатого вещества, при этом на корпусе были заметны следы коррозии.

Взрывотехники вывезли найденный предмет на полигон в Ленинградской области и уничтожили.