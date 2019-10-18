Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Белграда

На официальном сайте ведомства в разделе «Плечом к плечу сражались за свободу» опубликованы материалы газет военного времени, журналы боевых действий, наградные документы, политдонесения, показания немецких военнопленных.

«Военнопленный немецкой пехотной дивизии Карл Вейманн был очевидцем издевательств гитлеровцев над сербами. Командование немецкими войсками в Сербии официально заявило, что за каждого убитого в бою „с большевистскими бандами“ немецкого солдата будет расстреляно 100 сербов, а за каждого раненого — 50» — говорится в документах.

Там также отмечено, что в сербском городе Рума фашисты устроили концлагерь, где содержалось более 40 тысяч человек. Каждый день там оглашались списки сербов на расстрел.

Из документов также следует, что захватчикам было поручено взорвать город перед его сдачей. Военным третьего Украинского фронта пришлось разминировать важнейшие элементы инфраструктуры города, культурные памятники и сооружения.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны рассекретило документы об освобождении Риги.

Фото: Минобороны России