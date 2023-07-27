27 июля 2023, 14:35
Министр культуры Тульской области Рыбкина назвала уникальным фестиваль «Пятницкая башня»
Фестиваль «Пятницкая башня» является уникальным по своей природе. Таким мнением поделилась министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист рассказала, что фестиваль зародился в прошлом году в рамках проекта «Музейное лето в Туле». Сейчас он проходит в историческом центре города — в Тульском кремле. По словам Рыбкиной, фестиваль смог обратить на себя внимание многих людей.
Реклама
«Этот фестиваль уникален, потому что яркий формат синтеза направлений в культуре, синтез искусств», — рассказала Рыбкина.
Реклама
Реклама