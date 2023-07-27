Интересное 27 июля 2023, 14:35 Министр культуры Тульской области Рыбкина назвала уникальным фестиваль «Пятницкая башня»

Читать 360tv в

Фестиваль «Пятницкая башня» является уникальным по своей природе. Таким мнением поделилась министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист рассказала, что фестиваль зародился в прошлом году в рамках проекта «Музейное лето в Туле». Сейчас он проходит в историческом центре города — в Тульском кремле. По словам Рыбкиной, фестиваль смог обратить на себя внимание многих людей.

Реклама

«Этот фестиваль уникален, потому что яркий формат синтеза направлений в культуре, синтез искусств», — рассказала Рыбкина.