Миниатюрная блондинка съела 2,7 кг мяса за 28 мин. Видео

Миниатюрная блондинка поразила пользователей Сети во всем мире своим отменным аппетитом. Девушка съела четыре огромных стейка, общим весом более 2,7 килограмма, и гарнир менее чем за 30 минут.

Жительница Тайваня менее чем за пол часа смогла съесть четыре стейка, общий вес которых составил 96 унций, что чуть больше 2,7 килограмма, макароны и яичницу из нескольких яиц, пишет портал The Sun в Twitter. Эта порция равняется 7,375 калориям.

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На опубликованном ролике можно увидеть, как перед миниатюрной девушкой стоит огромных размеров тарелка с едой. Судя по кадрам, героиню ролика размеры блюда нисколько не смущают. Девушка спокойно, но быстро начинает есть, периодически запивая свой обед.

В начале ролика кажется, что на тарелке только яичница и стейки, но уже через некоторое время видно, что под кусками мяса есть еще и макароны.

В завершении ролика объявлен результат — девушка смогла съесть огромное блюдо за 28 минут и 13 секунд.