Интересное 14 августа 2023, 16:06 Минэкологии Приморья наградит местных рыбаков, спасших стаю белух

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Министерство экологии Приморского края наградит двух рыбаков, которые спасли семейство белух с детенышем. Об этом сообщили на сайте ОТР.

Пять белых китов застряли на мелководье, их вынесло на берег сильным приливом. Животных заметили рыбаки, оттащить их обратно на глубину у местных жителей не получилось.

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Отмечается, что после этого рыбаки стали обливать белух водой из ведер, благодаря этому морских обитателей удалось спасти.