    22 января 2020, 14:29

    Милый опоссум устроил погром в офисе и покорил соцсети

    Дарья Морозова

    Сотрудница Австралийского национального университета в Канберре Бри Блейкман пришла в офис в понедельник и обнаружила там полный погром. Пока девушка осматривалась, она заметила, что пушистый злоумышленник все еще находится в помещении. Им оказался опоссум. Об этом сообщила интернет-газета «Ридус» со ссылкой на портал Buzzfeed.

    «Когда я подошла проверить свой компьютер в дальнем углу комнаты, то заметила пушистое маленькое создание, уставившееся на меня из-за монитора», — рассказала девушка.

    Она добавила, что животное казалось «напуганным и немного застенчивым». Блейкман угостила преступника морковкой и вызвала службу по контролю диких животных. Также она успела сфотографировать опоссума и поделиться происшествием в Twitter.

    Милый опоссум устроил погром в офисе и покорил соцсети | Изображение 1

    Пост получил бешеную популярность. Он набрал 300 тысяч лайков огромное количество забавных комментариев. Самые веселые из них:

    «Оуу, он безумно милый. Он словно извиняется перед тобой за причиненный ущерб».

    «Это я делаю вид, что работаю, когда в кабинет заходит начальник».

    «Ахаха, он выглядит так, словно у него начался экзистенциальный кризис».

    «Мое лицо каждый понедельник».

    «Он такой: „О нет, зачем я пошел на второе высшее“».