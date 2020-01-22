Милый опоссум устроил погром в офисе и покорил соцсети

«Когда я подошла проверить свой компьютер в дальнем углу комнаты, то заметила пушистое маленькое создание, уставившееся на меня из-за монитора», — рассказала девушка.

Она добавила, что животное казалось «напуганным и немного застенчивым». Блейкман угостила преступника морковкой и вызвала службу по контролю диких животных. Также она успела сфотографировать опоссума и поделиться происшествием в Twitter.

Пост получил бешеную популярность. Он набрал 300 тысяч лайков огромное количество забавных комментариев. Самые веселые из них:

«Оуу, он безумно милый. Он словно извиняется перед тобой за причиненный ущерб».

«Это я делаю вид, что работаю, когда в кабинет заходит начальник».

«Ахаха, он выглядит так, словно у него начался экзистенциальный кризис».

«Мое лицо каждый понедельник».

«Он такой: „О нет, зачем я пошел на второе высшее“».