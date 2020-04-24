Милонов рассказал, что «Бургер Кинг» подал на него в суд

По его словам, «„Бургер Кинг“ клянчил у правительства российского народные деньги, деньги налогоплательщиков, якобы на собственную поддержку», потому что «иностранная компания вошла в список, неожиданно для многих, предприятий, которые почему-то стали ценными для нашего общества».

«Видимо, в обмен они предложили нескольких врачей накормить своими вредными котлетами. На что я сказал, что эта продукция вредная. На что „Бургер Кинг“ сказал, что они подают на меня иск на 100 миллионов, будут использовать лучших юристов, поскольку их продукция полезная», — возмутился депутат.

Он уверен, что «чтобы российские дети ели вредную продукцию — это их как бы задача».

«„Бургер Кинг“, видимо, пытается запугать меня как депутата, чтобы я ни в коем случае не говорил правду об их еде», — возмутился Милонов.