Интересное 23 декабря 2022, 17:54 Миллионного пассажира встретили в аэропорту Нового Уренгоя

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В аэропорту Нового Уренгоя поздравили миллионного пассажира. Им стала жительница Нового Уренгоя Надежда. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Вместе с двумя дочками женщина планировала отправиться в Тюмень на самолете авиакомпании «Ямал». «Ямал-Медиа» написал, что в честь данного события пассажирке подарили сертификат на бесплатное посещение бизнес-зала и бесплатный перелет по направлениям авиакомпании. Надежда отметила, что поздравление для нее стало большой неожиданностью.

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«С удовольствием воспользуюсь подарками», — рассказала она.

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