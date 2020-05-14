Миллиардер-ученый изобрел вакцину от коронавируса и протестировал ее на себе

По данным телеканала «Царьград», Штекер много лет назад основал компанию по производству тест-систем для определения вирусов. По словам ученого, он «создал рекомбинантный антиген и сделал себе несколько внутримышечных инъекций препарата». Штекер уточнил, что уверен в безопасности своей разработки. Также он рассказал, что по результатам тестов, испытание вакцины прошло успешно: в его организме найдены антитела к коронавирусу.