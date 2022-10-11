Миколог Вишневский посоветовал выходить за грибами до начала ноября | 360°

Интересное 11 октября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

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Viber Миколог Вишневский посоветовал выходить за грибами до начала ноября

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В середине октября начнется грибной сезон, который продлится до начала ноября. Такой информацией с «Общественной службой новостей» поделился кандидат биологических наук, миколог, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский.

По словам специалиста, данный год стал не особо богатым на грибы. Причина заключается в холодной и сухой погоде. Однако в ближайшее время данная ситуация изменится, так как в конце сентября сложились благоприятные обстоятельства.

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«Сейчас потихоньку начинается грибная волна. Середина октября, как я предсказывал еще в начале августа, будет вполне грибной», — пояснил эксперт.

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