Миф о столкновении Земли с огромным астероидом в апреле развенчали в петербургском планетарии

Приближение астероида смогут наблюдать только ученые обсерваторий. По словам Смирновой, «пролет этого астероида, 29 апреля, не самый близкий и составляет примерно 16 лунных расстояний».

С помощью дешевых телескопов увидеть его будет невозможно — для этого нужны мощные оптические приборы.