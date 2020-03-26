26 марта 2020, 17:15
Миф о столкновении Земли с огромным астероидом в апреле развенчали в петербургском планетарии
Столкновения Земли с огромным астероидом в конце апреля не будет. Небесное тело пролетит на безопасном от планеты расстоянии и его невозможно будет увидеть без специальной техники — рассказала заведующая обсерваторией петербургского планетария Мария Смирнова. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Приближение астероида смогут наблюдать только ученые обсерваторий. По словам Смирновой, «пролет этого астероида, 29 апреля, не самый близкий и составляет примерно 16 лунных расстояний».
С помощью дешевых телескопов увидеть его будет невозможно — для этого нужны мощные оптические приборы.