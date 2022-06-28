Межрайонный фестиваль «75 мастеровых сел Забайкалья» пройдет на озере Арей

Межрайонный фестиваль «75 мастеровых сел Забайкалья» состоится на озере Арей. Мероприятие состоится в период с 1 по 3 июля. Об этом сообщил «Царьград».

В мероприятии примут участие более трехсот мастеров декоративно-прикладного творчества, а также организации и творческие студии из 22 районов края. Посетители фестиваля смогут посетит выставку-ярмарку, а также принять участие в различных квестах. Кроме того, на мероприятии состоится круглый стол, в ходе которого участники обсудят сохранение прикладного творчества в регионе.