Международный цирковой фестиваль «Без границ» пройдет в Санкт-Петербурге | 360°

Интересное 02 ноября 2022, 23:59 Международный цирковой фестиваль «Без границ» пройдет в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге состоится I международный фестиваль «Без границ» имени Гаэтано Чинизелли. Мероприятие пройдет на сцене Большого Санкт-Петербургского государственного цирка 3 ноября. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Участие в фестивале примут порядка 150 артистов из более чем 20 стран мира. Они представят номера с участием бизонов, страусов, тигров, слонов и даже зебр. Победителей мероприятия удостоят главной наградой мероприятия — золотой стелой.

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«Мы собрали невероятный фестиваль в кратчайшие сроки. Организаторы фестиваля в Монте-Карло будут кусать локти, потому что туда никогда не приезжало такое количество артистов столь высокого уровня», — рассказала заслуженная артистка РФ и режиссер фестиваля «Без границ» Елена Петрикова.

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