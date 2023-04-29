Интересное 29 апреля 2023, 00:12 Международный онлайн-марафон, посвященный теме многополярности, состоится 29 апреля

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Международный онлайн-марафон, посвященный концепции многополярного мира и ее воплощению, состоится в субботу, 29 апреля. Мероприятие начнется в 07:00 и продлится до вечера. Об этом сообщил «Царьград».

Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте издания. В марафоне примут участие множество спикеров, среди которых ведущий идеолог современного евразийства Александр Дугин.

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«Мы хотим объединить в этом диалоге о многополярности народы всего мира — Южной Азии, Африки, Европы, Южной Америки, исламских стран. Это форум народов мира, которые поддерживают многополярность, беседующих между собой, обсуждающих само понимание многополярности», — отметил он.

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