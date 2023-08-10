10 августа 2023, 18:37
Международный музыкальный конкурс «Симфония Ямала» состоится в Салехарде
Первый международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала» состоится в ЯНАО. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу конкурса.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что мероприятие направлено на популяризацию классического искусства. На нем юные музыканты смогут проявить себя и обменяться опытом.
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Отправить заявку на участие можно будет с 10 сентября. Конкурс проведут в феврале 2024 года. В нем примут участие исполнители классической музыки в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира.
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