Интересное 10 августа 2023, 18:37 Международный музыкальный конкурс «Симфония Ямала» состоится в Салехарде

Читать 360tv в

Первый международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала» состоится в ЯНАО. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что мероприятие направлено на популяризацию классического искусства. На нем юные музыканты смогут проявить себя и обменяться опытом.

Реклама

Отправить заявку на участие можно будет с 10 сентября. Конкурс проведут в феврале 2024 года. В нем примут участие исполнители классической музыки в возрасте от 18 до 30 лет со всего мира.