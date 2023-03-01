Интересное 01 марта 2023, 20:51 Международный форум «Экология большого города» состоится в Петербурге Форум «Экология большого города» проведут в Петербурге с 22 по 24 марта

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В Санкт-Петербурге состоится XXII Международный форум «Экология большого города». Мероприятие пройдет с 22 по 24 марта 2023 года, сообщило РИА ФАН.

В качестве места проведения форума выбрали КВЦ «Экспофорум». Для посетителей подготовили 28 мероприятий.

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Участники обсудят темы экологии, благоустройства, комфортной городской среды и особо охраняемых природных территорий. Важную роль отведут вопросу охраны морей. Кроме того, на мероприятии будет работать Биржа деловых контактов.