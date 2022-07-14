Международный фестиваль циркового искусства состоится в Петербурге

Международный фестиваль циркового искусства пройдет в Санкт-Петербурге. Его проведут в цирке на Фонтанке (Чинизелли). Такой информацией поделился генеральный директор Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) Сергей Беляков. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Мероприятие пройдет 3 по 6 ноября 2022 года. Эксперт пояснил, что оно придется на период детских осенних каникул. Таким образом школьники смогут поприсутствовать на выступлениях. Идею провести фестиваль именно в эти дни предложила министр культуры РФ Ольга Любимова.