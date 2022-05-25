Международный фестиваль театров кукол «Муравейник» подошел к концу в Иванове

В Иванове завершился 13-й Международный фестиваль театров кукол «Муравейник». Мероприятие длилось пять дней. В ходе фестиваля представили 16 кукольных спектаклей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Власть. ИО».

Суммарно спектаки посетили более пяти тысяч зрителей. В этом году фестиваль проходил под неофициальным названием «Звездный дождь». По решению организаторов каждую постановку представили зрителям по два раза.

На мероприятие прибыли театры кукол из Белоруссии, Вологды, Иванова, Калининграда, Москвы, Оренбурга, Пензы, Перми, Рязани, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Тюмени и Ульяновска.