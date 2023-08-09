Интересное 09 августа 2023, 23:00 Международный день коренных народов мира отметили на Ямале

Читать 360tv в

На Ямале состоялся Международный день коренных народов мира. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В регионе проживает свыше 50 тысяч представителей КМНС. Среди них — ханты, ненцы, коми и селькупы. Большинство из них говорят на родных языках. При этом свыше 18 тысяч человек ведут традиционный образ жизни.

Реклама

Регион ставит перед собой цель сохранить их идентичность. Сейчас на Ямале действует больше 50 мер поддержки. На протяжении последних трех лет многодетным молодым кочевым семьям выдают чумовой капитал. В него входит комплект из шестов, нюков из оленьей шкуры и брезента, печь и нарты.